Nevil: Sudija je bio loš, ali propustili smo veliki šansu na Mundijalu

DOHA – Bivši reprezentativac Engleske

Geri Nevil tvrdi da je brazilski sudija Vilton Sampajo oštetio selekciju „gordog albiona“ na meču četvrtfinala Svetskog prvenstva u Kataru protiv Francuske, prenosi „Skaj sport“.

Francuska je sinoć pobedila 2:1 i izborila je plasman u polufinale Mundijala.

„Sudija je bio noćna mora. Ne tvrdim da je on glavni krivac za poraz Engleske, a neko će reći da je to izgovor. Međutim, on je loš sudija. Morao je da poništi prvi gol Francuske pošto je pre početka akcije engleskog tima Dajo Upamekano faulirao Bukaja Saku. Ne razumem zašto to nije bio prekršaj“, pita se Nevil.

On tvrdi da je Engleska u prvom poluvremenu oštećena za penal zbog prekršaja nad Harijem Kejnom.

„Ne krivim sudiju što je Engleska ispala sa SP, ali je očigledno da je oštetio naš tim. Bio je očigledan penal nad Kejnom u prvom poluvremenu. On čak nije svirao penal posle prekršaja Tea Ernandeza u finišu utakmice, već je morao da pogleda snimak posle intervencije iz VAR sobe. Bio je to očigledan faul. Sampajo je baš loše sudio“, istakao je bivši engleski reprezentativac.

Nevil tvrdi da mu je lakše da analizira utakmicu dan posle poraza.

„Osećam se kao i svi engleski fudbaleri pomalo mamurno. Mislim da se svi tako osećamo pošto nam fudbaleri odlaze iz Katara. Pre utakmice sam mislio da je Francuska favorit, mislio sam da je bolji tim. Tokom utakmice sam video da smo više nego izjednačeni, a mislim da smo bili bolji u drugom poluvremenu. Svakako da je propuštena velika šansa, pogotovo posle truda koji je uložen u prethodne četiri godine. Maroko bi nas čekao u polufinalu, ali i to bi bio težak protivnik. Maroko briljantno igra ovaj Mundijal, a biće težak rival Francuzima u polufinalu SP“, zaključio je Nevil.

U drugom polufinalu SP sastaće se Argentina i Hrvatska.

(Tanjug)

