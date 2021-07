„Nije morao to da uradi“ – Kanađanin otkrio predivan potez Đokovića

Denis Šapovalov, talentovani kanadski teniser, pohvalio je Novaka Đokovića za lepo ponašanje, te je dodao da se malo priča o tome kakav je sportista i koliko želi da pomogne mlađim protivnicima.

Kanađanin je u polufinalu Vimbldona izgubio od Đokovića posle tri seta i velike borbe – 7:6 (3), 7:5, 7:5.

U pojedinim trenucima Šapovalov je igrao bolji tenis od Novaka, ali iskustvo je na strani srpskog tenisera, te je u ključnim momentima bio koncentrisaniji i na kraju je zasluženo slavio.

Šapovalov je posle meča otkrio da mu je Đokovića prišao u svlačionici i rekao lepe reči.

„Došao je do moje svlačionice. Rekao mi je da zna koliko mi je teško u ovom trenutku, ali da će sve doći na svoje. Nije morao to da uradi i jako je lepo od njega što to učinio. Mnogo mi znači. Novak nije dovoljno hvaljen“, rekao je Šapovalov novinarima.

"He came up to me in the locker room. Told me he knows how difficult it is for me right now but that it'll all come along. He doesn't have to do it, it's very nice from him to do it. He isn't praised enough", Shapovalov about Djokovic.

