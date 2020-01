„Nije ti ona sluškinja“: Teniser od devojčice tražio da mu oljušti bananu (video)

Nesvakidađnja situacija snimljena je na kvalifikacionom meču na Australijn openu, a mnogi o njoj govore kao o velikom skandalu koji više ne sme da se ponovi.

Francuz Eliot Benšetri je tokom završne runde kvalifikacija igrao protiv Kazahstanca Dmitrija Popka, a u jednom trenutku je, sedeći na stolici u pauzi između gemova, zatražio da mu devojčica koja donosi loptice – doda bananu.

A usledio je neverovatan zahtev.

So this is the moment where Elliot Benchetrit asks the ballkid to peel his banana. I’m glad the umpire (John Blom) stepped in and told him off. pic.twitter.com/TK1GET68pG

