Niko ne može da ucenjuje Srbiju, ko ne želi, neće igrati

BEOGRAD – Sportski direktor Fudbalskog saveza Srbije (FŠ) Darko Kovačević izjavio je danas da su državni tim, grb i zastava iznad svakog pojedinca i poručio igračima koji ne žele da nastupaju dok je selektor Mladen Krstajić da više nikad neće ni igrati.

„Bio sam reprezentativac i deo grupe koju su činili veliki igrači, ali i veliki ljudi, bilo je i tada problema, ali uvek i svuda reprezentacija je bila iznad svih nas, svakog pojedinca. Zato sam, moram priznati, zapanjen nekim intervjuima i dešavanjima, rekao bih, direktno usmerenim protiv državnog tima i Fudbalskog saveza. I to sve pred najvažniju utakmicu reprezentacije, kada želimo posle 20 godina da izborimo plasman na Evropsko prvenstvo i uspešno počnemo kvalifikacije“, rekao je Kovačević.

Za tim Srbije, sve dokle je Krstajić selektor, ne žele da igraju Luka Milivojević, Matija Nastasić i Ivan Obradović i to su više puta isticali i izražavali nezadovoljstvo nezadovoljni odnosom prema njima.

„Poštujem do neba igrače, dugo sam jeo taj hleb i zato neću i ne želim nikog da optužujem već samo da kažem, da nam nije bilo državnog tima, niko od nas ne bi imao veliku karijeru. Ovo naglašavam zato što oni koji sada pljuju u tanjir iz kojeg su jeli ne shvataju da državni tim ne čini jedan čovek, nije to ni selektor, nije to ni sportski direktor, nije to ni jedan igrač…Grb i zastava su iznad svih nas, ljudske sujete i interesa. I niko nikad ne može da uslovljava tu svetinju, nekim svojim izborom“.

Zato nekada istaknuti centarfor ima poruku za one koji sada ne žele da igraju za „orlove“.

„A igračima koji ne žele da igraju za reprezentaciju dok je selektor Mladen Krstajić, želim da poručim da nikad više neće igrati za državni tim bez obzira na ime i prezime selektora, jer Srbija neće nikog da moli, ali isto tako neće ni da dozvoli da neko svesno urušava ono što grupa uz veliki napor i odricanja gradi. Suludim zahtevima i ucenama. To nećemo da dozvolimo, jer ja prvi nisam čuo za sve ove godine u svetu fudbala da neki igrač ili grupa vode politiku kluba ili Saveza, smenjuju trenere, selektore, direktore i ostale čelnike“, jasan je Kovačević.

Prema njegovim rečima u reprezentaciji vlada prava atmosfera i to se videlo u remiju protiv Nemačke (1:1) u prijateljskoj utakmici u Volfsburgu.

„Slika sa terena u Volfsburgu govori više od reči. Pristup, ponašanje, vera i požrtvovanje bili su na maksimalnom nivou. Stručni štab i igrači dišu jednim plućima, svesni velike odgovornosti i cilja koji želimo svi da ostvarimo“.

On je dodao da su pozitivni utisci sa meča protiv Nemačke, jedne od najboljih selekcija sveta.

„Momci su pokazali i kvalitet i karakter, dali makismum, igrali onako kako to zahteva dres sa nacionalnim grbom. U prvom poluvremenu smo imali priliku da možda i zatvorimo utakmicu još nekim golom, a u nastavku smo izdržali veliki pritisak i posle svega, mislim da je nerešen ishod bio najrealniji“.

Kovačević je pozvao javnost da pruži veću podršku Krstajićevim izabranicima na putu ka EURO 2020.

„Moja poruka javnosti glasi, ovo je i vaš državni tim, drugi nemate. Verujem da svi isto želimo, a to je plasman na Evropsko prvenstvo. Posle 20 godina. Ne moramo isto da mislimo, ali moramo da znamo da je do cilja lakše doći ako smo zajedno. Onda smo mnogo jači“, zaključio je Kovačević.

Srbija u ponedeljak startuje kvalifikacije utakmicom protiv Portugalije u Lisabonu od 20.45.

