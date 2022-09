Nikola Čumić potpisao trogodišnji ugovor sa Vojvodinom

NOVI SAD – Dosadašnji fudbaler Olimpijakosa Nikola Čumić potpisao je danas trogodišnji ugovor sa Vojvodinom, saopštio je novosadski klub.

Predsednik Vojvodine Dragoljub Zbiljić zahvalio se rukovodstvu Olimpijakosa i čestitao Čumiću na transferu u novosadski klub.

„Ovo je veliki dan za nas, jer je ovaj transfer dokaz da nemoguće može da postane moguće ako dovoljno želite. U naše redove je došlo veliko ime i čast nam je što je Čumić novi član Vojvodine. Takođe, želim ovom prilikom da se zahvalim upravi Olimpijakosa na čelu sa predsednikom Marinakisom, koji je pokazao da poštuje naš klub i da ima visoko mišljenje o našem novom projektu. Čumiću želim mnogo sreće, da nam pomogne u ostvarivanju naših ciljeva. Posle svega što smo uradili do sada, zaista mislim da je za nas samo nebo granica“, poručio je Zbiljić.

Čumić je rođen u Užicu, 20. novembra 1998. godine. On je ponikao u Slobodi, iz koje je preko Metalca stigao do niškog Radničkog. Čumić je zatim došao u Olimpijakos, ali nije imao značajnu minutažu u grčkom klub zbog čega je išao na pozajmice u Sporting iz Hihona i švajcarski Luceren. On je uglavnom igrao kao krilni napadač, ali može da nastupi na više pozicija.

„Jako sam srećan što sam obukao dres Vojvodine, pre svega želim da se zahvalim predsedniku Dragoljubu Zbiljiću i sportskom direktoru Marku Jovanoviću na ukazanom poverenju. Pregovori su bili dugi, ali smo na kraju uspeli da pronađemo dogovor sa Olimpijakosom i da konačno postanem član Vojvodine. Svideo mi se novi projekat Vojvodine, ceo grad je stao iza kluba i očekujem da ove sezone budemo u vrhu. Došao sam ovde da pomognem i da dam sve od sebe da se sledeće godine u Novom Sadu igraju evropske utakmice. Potpuno sam spreman, odradio sam pripreme sa Olimpijakosom, naravno, nedostaju mi takmičarske utakmice, ali fizički se osećam odlično. Nakon razgovora sa trenerom videćemo da li ću biti u konkurenciji za nedeljni meč protiv Voždovca“, rekao je Čumić, koji će nositi dres sa brojem 24.

Čumić je osmo pojačanje Vojvodine. U novosadski klub su u letnjem prelaznom roku stigli Lazar Carević, Mamadu Traore, Radomir Milosavljević, Iv Baraj, Filip Malbašić, Uroš Nikolić i Nemanja Nikolić.

(Tanjug)

