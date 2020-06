Nikola Jokić nikad mršaviji, Amerikanci ne mogu da ga prepoznaju (foto)

Srpski košarkaš i zvezda Denvera Nikola Jokić doputovao je juče u Beograd.

Nikola Jokic looking skinny👀 pic.twitter.com/E5ZEs6egK8

Jokić je bio među mnogim sportistima na revijalnom meču u hali „Mega Factory“ koji je organizovan povodom oproštaja trenera Dejana Milojevića od Mega Bemaksa.

Ono što su svi najpre primetili je to da je srpski reprezentativac znatno smanjio kilažu.

Naime, i na nedavnim snimcima iz Denvera videlo se da je Jokić u periodu kada nema utakmica zbog suspenzije NBA lige usled koronavirusa uspeo da smrša, a čini se da je sada 10 kg lakši nego ranije.

Marc Gasol: Impresses everyone by slimming down.

Nikola Jokić: *hold my beer*#NBATwitter pic.twitter.com/ct0xMOzpLt

— Tim and Sid (@timandsid) June 11, 2020