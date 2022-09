Nikolić: Jokić i Bogdanović postali su igrači u Srbiji

BEOGRAD – Poznati košarkaški trener Miroslav Muta NIkolić, uoči starta nove sezone, izjavio je da je domaće takmičenje u Srbiji izvanredan poligon za razvoj mladih igrača.

„Talenata u Srbiji ima. Pratim šta se dešava u malim sredinama, u unutrašnjosti i zaista ima perspektivne dece. Ono što im je potrebno je minutaža na prelasku iz juniorske u seniorsku konkurenciju i mislim da te dragocene minute mogu da dobiju upravo u domaćoj ligi”, konstatuje Nikolić.

Ne mogu svi da igraju u Crvenoj zvezdi i Partizanu i to svima mora da bude jasno, smatra popularni „Muta“, koji je trenirao oba večita rivala.

„Neophodno je da sazrevaju, da se razvijaju u malim klubovima, da skupljaju iskustvo, da se ne izgube. Mladi treba da shvate da se u Srbiji postaje igrac. Svi oni sanjaju odlazak u NBA i to je u redu, ali ako pogledaju samo malo u prošlost videće da su i Jokić i Bogdanovic postali igraci u Srbiji“.

Prosek godina u KLS prošle sezone bio je 22,7 a trofejni strateg nema dilemu da je to pravac kojim treba i dalje da ide domaće takmičenje.

To je pozitivan trend. Mi moramo da forsiramo mlade igrače. Dobra stvar je što se situacija u KLS ligi popravlja i mislim da će to biti sve atraktivnije takmicenje tim mladim igračima, da neće odlaziti u zemlje u regionu, da se jure po Bugarskoj ili Mađarskoj, već će birati da se razvijaju u Srbiji. Ima pozitivnih pomaka. Verujte mi dobro se radi, ima i dobrih trenera, to je ohrabrujuće i uliva optimizam u buducnost srpske košarke. Uvek sam se borio za našu ligu i to ću nastaviti da činim, jer domaće takmičenje treba da bude baza odakle će naši veliki klubovi da crpe igrače”.

Nikolica posebno raduje činjenica da se i finansijska situacija u KLS ligi popravlja.

“Posle mnogo godina KLS je dobio naslovnog sponzora. To je umanjilo troškove klubovima. Siguran sam da se rukovodstvo lige na tome neće zadržati i da će nastaviti da radi u tom pravcu i da će se uslovi konstatno poboljšavati”, naglasio je Nikolić i potom istakao:

“Takođe, finansijska pomoc koju je predsednik Srbije obezbedio klubovima u vreme pandemije virusa korona je bila dragocena. Verujte mi do je bila preko potrebna injekcija kako bi mali klubovi u Srbiji preživeli i ojačali. Možemo mi da ga volimo ili ne, ali činjenica je da pomogao naš sport, kao i reprezentaciju i Savez i to u nekoliko navrata što je za svaku pohvalu”.

Uvertira za pocetak Košakaške lige Srbije bio je skup, koji je pre desetak dana održan na Staroj planini, gde su se okupili treneri svih timova, kao i sva službena lica – sudije i delegati.

“Sjajna stvar i mislim da bi takvi skupovi trebalo češće da se održavaju. Višestruka korist je ostvarena, jer ne samo da smo imali predavanja o novim FIBA pravilima, već smo bili u prilici da razmenimo mišljenja, ali i da gradimo međusobno poverenje” zaključio je Nikolić.

(Tanjug)

