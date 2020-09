Nikolić: Moramo biti maksimalno fokusirani na Banovom brdu

BEOGRAD – Fudbaler Crvene zvezde Veljko Nikolić rekao je da crveno-bele očekuje važan susret sa Čukaričkim u 7. kolu Superlige.

Meč na Banovom brdu u petak biće provera za ekipu Dejana Stankovića pred susret trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv kiparske Omonije.

„Očekuje nas duel protiv odlične, mlade ekipe Čukaričkog koja je do sada pokazala da može mnogo. Verujem da ćemo uspešno obaviti zadatak u petak i tako napraviti dobru uvertiru pred meč sa Omonijom koji je veoma važan za nas. Moramo biti maksimalno fokusirani na Banovom brdu i rezultat sigurno neće izostati“, rekao je Nikolić za klupski sajt.

Vezista Zvezde prisetio se i meča iz prošle sezone kada je upravo na Banovom brdu postigao svoj prvenac u crveno-delo dresu.

„Svaki dečak koji stigne do prvog tima Crvene zvezde želi da postigne pogodak. To je za mene bio najlepši momenat do sada, mnogo sam želeo taj pogodak i on se eto upravo desio protiv Čukaričkog. Mnogo emocija je usledilo posle tog gola i veoma sam srećan što nisam stao, već sam još više radio i nadograđivao svoju igru. Ne bih imao ništa protiv da tako bude i ovog petka i da se ponovi meč iz februara“, rekao je Nikolić.

Nikolić je ove sezone postigao dva pogotka, protiv Radničkog i Mačve, a upisao je i jednu asistenciju protiv TSC-a.

„Golovi i asistencije, a pre svega dobre partije podižu samopouzdanje svakog igrača. Tako je i kod mene. Drago mi je što mogu da pomognem ekipi, mislim da radim dobre stvari na terenu. Međutim, mi smo tim i samo tako možemo praviti rezultate. Trener Dejan Stanković nam stalno govori da ostanemo kolektiv jer jedni drugima možemo najviše pomoći. Raduju me dobre igre i ubedljive pobede, a priliku da to nastavimo imamo u petak, zato bih poručio svim zvezdašima da budu uz televizore, a mi ćemo se potruditi da im donesemo radost, naročito sada kada ne mogu na stadione“, zaključio je Nikolić.

(Tanjug)

