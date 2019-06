Nikolić: Recept za majstoricu igra iz prve utakmice

BEOGRAD – Košarkaš Partizana Aleksej Nikolić, posle poraza od FMP-a u drugom meču polufinala plej-ofa Superlige, rekao je da je njegova ekipa pravila greške u prelomnim momentima.

„Zaslužena pobeda FMP-a. Borili smo se do kraja, izgubili smo ritam u drugom poluvremenu‚ oni su ga našli. Bilo je teško igrati, ali borili smo se da izvučemo utakmicu“, rekao je Nikolić novinarima posle meča.

Plejmejker crno-belih istako je njegova ekipa u drugom poluvremenu imala pad energije, što su košarkaši FMP-a na pravi način iskoristili.

„Stali smo i u napadu i odbrani. Nestalo je energije, ali opet smo imali karakter i borili se do kraja kao i svaki put. Grešili smo, ali i dalje smo u igri. Čeka nas majstorica, a recept je da igramo kao u prvoj utakmici. Moramo da vidimo gde smo grešili i da to ispravimo“, rekao je Nikolić i dodao da će u igranje pred domaćim navijačima biti plus.

„Imamo kvalitet da iznesemo utakmicu. Na domaćem terenu lakše igramo“, zaključio je NIkolić.

Odlučujući meč za plasman u finale Superlige, u koje se već plasirala Crvena zvezda, Partizan i FMP će igrati sutra od 19 sati u hali „Aleksandar Nikolić“.

(Tanjug)