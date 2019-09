Nisu mu zaboravili: Vilander otkrio zašto je publika u Njujorku izviždala Novaka (video)

Sedmostruki Gren slem šampion Mats Vilander osvrnuo se na ponašanje publike u Njujorku koja je zvižducima sa terena ispratila povređenog Novaka Đokovića.

After retiring against Stan Wawrinka Novak Djokovic is booed by tennis fans in New York at Arthur Ashe Stadium. Harsh. #USOpen pic.twitter.com/kakrRWm2Q7

— Omar Moore (@thepopcornreel) September 2, 2019