Svojevremeno je želeo da prebije Đokovića, a sada ga brani: Publika ga ne ceni dovoljno (video)

Bivši američki teniser Endi Rodik važio je jednog od najžešćih kritičara Novaka Đokovića, a svojevremeno je priznao da je posle njihovog meča na US openu 2008. godine, upao u svlačionicu s namerom da prebije Srbina i da ga je u afektu napao i bacio među ormariće.

Međutim, sada je promenio ploču i tvrdi da Đokovića navijači ne poštuju dovoljno te se nada da će uskoro publika na turnirima početi da ga tretira poput Federera i Nadala.

„To što je prošao pored Federera i Nadala u njihovim najboljim godinama i došao do vrha, za Novaka je velika stvar. Bio je to Rodžer-Rafa šou dugo vremena, i sada Novak ima 16 Grend slem titula. Ne želim da ljudi potcene to što je uradio. Setite se imena kao što su Mekinro, Konors i Agasi, koji su imali po sedam ili osam titula, a Novak ih ima 16. Tek kada to vidite shvatite šta je postigao i gde se nalazi. Nadam se da će jednog dana ljudi ceniti ovo što je uradio Novak jer svakako postoji divljenje za ono što su učinili Rodžer i Rafa“, izjavio je Rodik, a prenosi ATPtour.com.

Rodik je svojevremeno na konferencijama sarkastično komentarisao da je Đoković „prava kraljica drame“ i da se možda „razboleo od ptičjeg gripa ili SARS-a“ jer je tokom meča protiv Tomija Robreda u pet setova, dva puta zatražio medicinsku pomoć. Pošto ga je pobedio u četiri seta na njegovom omiljenom turniru, i naravno bio pošteno izviždan od publike zbog toga, sada je bio red da Novak spusti Amerikanca na zemlju, izjavivši po završetku meča:

„Endi je rekao da sam se tokom prošlog meča 16 puta povredio. A sasvim je očigledno da nisam.“, rekao je Srbin i kao još uvek mlad i ne dovoljno iskusan teniser, koji nije baš najbolje mogao da obuzda svoj temperament, uputio uvrede publici.

Kasnije su dvojica tenisera izgladila svoje odnose, Novak se izvinio zbog svoje impulsivne reakcije i priznao da je pogrešno shvatio komentare, dok se Rodik nije izvinio zbog neumesnih šala, ali je priznao da bi voleo da Đoković nije tako burno reagovao.

Više od deceniju kasnije, 36-godišnji Amerikanac izražava nadu da će publika shvatiti kakvu fantastičnu igru pruža velika trojka i da je to umeti da ceni.

„Nadam se da će ljudi sesti i uživati u svakom momentu koji ova trojica igrača pružaju dok su još na terenu i dok ispisuju stranice istorije. Nadam se da će ih ceniti do poslednjeg poena i udarca“, rekao je Rodik.

Pratio je i finale Vimbldona između Đokovića i Federera kao najveći teniski navijač.

„Vikao sam tokom prenosa, bio sam u drami, kao pravi navijač. Teško je i pomisliti da sam pre 10 godina ja bio na njihovom mestu, ali sve što sam hteo jeste da sedim i cenim to što rade. Gledam i pokušavam da shvatim šta rade, kakva im je strategija, kako se prilagođavaju tokom meča. Voleo bih da se više o tome pričalo tokom prenosa, šta je napravilo razliku u petom setu i šta se desilo u drugom, bilo je tako interesantno. Bilo je sjajno“, priča Rodik.