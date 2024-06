Noris: Izgubiću poštovanje prema Verstapenu ako ne prihvati odgovornost za sudar

Vozač Meklarena Lando Noris rekao je danas da će „izgubiti mnogo poštovanja“ prema vozaču Red Bula Maksu Verstapenu, ako ne prihvati odgovornost za izazivanje sudara dok su se borili za prvo mesto u trci Formule 1 za Veliku nagradu Austrije.

Noris je osam krugova pre kraja pokušavao da pretekne Verstapena i preuzme prvo mesto, došlo je do kontakta u krivini tri, posle čega su na bolidima Meklarena i Red Bula probušene gume. Noris je morao da odustane, a Verstapen, koji je kažnjen sa 10 sekundi zbog izazivanja incidenta, nastavio je trku i zauzeo peto mesto.

„Razočaran sam. Bila je dobra trka, radovao sam se, rekao bih, fer borbi, jakoj fer borbi. Ali ne bih rekao da je tako bilo na kraju. Teško je ovo prihvatiti. Vozio sam nepogrešivo i mislim da sam obavio dobar posao, ali sam izbačen iz trke, ništa više od toga“, rekao je Noris za Skaj.

Upitan da li bi taj incident mogao da utiče na veliko prijateljstvo sa Verstapenom, Noris je odgovorio: „Ne znam“.

„Zavisi šta će da kaže. Ako kaže da nije pogrešio, onda ću izgubiti mnogo poštovanja zbog toga. Ako prizna da je bio pomalo glup i da je naleteo na mene i da je bio pomalo nepromišljen, onda ću imati malo poštovanja prema tome“, naveo je Noris.

„Ali to je i dalje teško prihvatiti kada se borimo za pobedu i pokušavam da budem fer, a on to nije. Ne razmišljam o tome, ne zanima me to sada, samo sam razočaran zbog ekipe“, dodao je britanski vozač.

Verstapen je bio u sigurnom vođstvu, ali se Noris vratio u igru posle sporije zamene guma kod Verstapena. Holandski i britanski vozač su u više navrata imali duele, pa sve do njihovog kontakta.

Na pitanje da li su stjuardi trebali da intervenišu i pre sudara, Noris je odgovorio potvrdno.

„Postoji pravilo. Nije dozvoljena reakcija na drugog vozača, a on je to uradio sva tri puta. U dva navrata sam uspeo to da izbegnem i da ne naletim na nega, a treći put je naleteo na mene. Pokušavao sam da vozim svoju trku. On je očigledno bio sporiji na kraju. Upropastio je svoju trku isto koliko i moju. Ništa ne mogu da uradim. Dao sam sve od sebe i to je bilo dovoljno dobro. Uništen sam ne svojom krivicom“, rekao je Noris.

Noris je drugi u šampionatu sa 156 bodova, a Verstapen je prvi sa 237.

Naredna trka u šampionatu vozi se 7. jula za Veliku nagradu Velike Britanije na Silverstonu.

(Beta)

