Noris: Verstapen mora da se promeni, očekujem čistiju borbu za titulu

Vozač Meklarena Lando Noris rekao je da njegov rival u borbi za šampionsku titulu u Formuli 1 Maks Verstapen iz Red Bula mora da promeni pristup trkama i da očekuje čistiju borbu u predstojećoj trci za Veliku nagradu Sao Paola.

Noris i Verstapen se bore za titulu, trostruki uzastopni svetski šampion je prošle nedelje tokom trke u Meksiku u dva kontroverzna incidenta dobio dve kazne od po 10 sekundi i dva kaznena boda zbog manevara u borbi za poziciju sa Britacem.

Noris je drugi incident nazvao opasnim tokom radija, a Verstapen je dobio brojne kritike zbog svoje vožnje.

„Dolazeći u Meksiko rekao sam da želim čisto, pošteno trkanje. I to je ono što radim, što pružam, tako se trkam. Tako sam se oduvek trkao u karijeri. Nije na meni da se menjam, već da se druga strana promeni“, rekao je Noris za Skaj.

On je dodao da se kloni nevolja i da samo radi svoj posao.

„Ali svaki vikend je novi vikend. Ne znam šta da očekujem ovog vikenda. Nadam se, očekujem čistiju borbu od ove koju smo imali. Nije do mene. Ne pišem ja pravila i ne odlučujem o kaznama, ja to nisam uradio. Ja samo vozim. Stjuardi gledaju trku i obavili su dobar posao“, naveo je Noris.

Incidenti u Meksiku dogodili su se samo sedam dana posle još jedne velike borbe Norisa i Verstapena, kada je u trci u SAD Britanac dobio pet sekundi kazne zbog izlaska sa staze i sticanja prednosti kada je pretekao Verstapena.

Noris je rekao da nije razgovarao sa Verstapenom o incidentima u Meksiku, kao i da mnogo poštuje aktuelnog svetskog šampiona, ali ne njegove poteze u prošloj trci.

„To nije nešto o čemu moram da razgovaram sa Maksom. Maks je verovatno jedan od najsposobnijih vozača u takmičenju, ako ne i najsposobniji. On zna šta može i šta ne može i gde su granice. On zna šta mora da promeni“, rekao je Noris.

Verstapen je u četvrtak u Sao Paolu odbacio kritike i rekao da su dosadne i pristrasne i rekao da zna šta radi.

Noris i Verstapen su van staze dobri prijatelji otkako je britanski vozač došao u Meklaren 2019. godine.

Čini se da sudari u trkama u Austriji i Ostinu nisu uticali na prijateljstvo, ali je Noris rekao da bi to moglo da se promeni do kraja sezone.

„Nešto od ovoga nije lično. On želi da osvoji titulu, ja želim da osvojim titulu. Ali način na koji on može da osvoji titulu je sasvim drugačiji od onoga kako ja treba da je osvojim. Da li će to promeniti naš odnos, verovatno pomalo hoće, ali u ovom trenutku se na to ne koncentrišem i ne zabrinjava me“, rekao je Noris.

Verstapen ima 47 bodova prednosti u odnosu na Norisa četiri trke pre kraja. Britanac je u četiri od poslednjih pet trka osvojio više bodova od protivnika, ali će u proseku morati da osvoji 11,75 bodova više po trkačkom vikendu da bi osvojio titulu.

Noris je rekao da mu dobar rad čitave ekipe daje nadu da može da osvoji prvu titulu, ali da tu mora još stvari da se poklopi, od kojih i loši rezultati Red Bula i njegova dobra vožnja.

„Mislim da vozim veoma dobro u kvalifikacijama i u trkama. Jak posao sam obavio u poslednjih nekoliko meseci. Pravio sam i greške, nisam bio savršen, ali bilo je situacija u kojima ne bismo pobedili ili bili na pol poziciji, ali smo to uradili zbog toga što sam uradio dobar posao, što je retko, ali samopouzdanje koje sam stekao pomoglo mi je da nastavim da verujem“, dodao je.

Sprint trka u Brazilu vozi se u subotu od 15 časova, a trka za Veliku nagradu Sao Paola na programu je u nedelju od 18 časova.

(Beta)

