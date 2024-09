Noris zadovoljan trkom i pobedom u Singapuru

Vozač Meklarena Lando Noris rekao je da je zadovoljan današnjim nastupom i pobedom u trci Formule 1 za Veliku nagradu Singapura.

„Bila je neverovatna trka. Imao sam previše tesnih situacija, par malih trenutaka u sredini, ali mislim da sam to dobro kontrolisao. Bolid je bio mega. Leteli smo tokom čitave trke i na kraju sam mogao da se opustim. Tako da je trka bila lepa, teška, malo sam ostao bez daha, ali zabavna trka“, rekao je Noris posle trke.

On je u Singapuru startovao sa pol pozicije, prednost je sačuvao i ostvario treću pobedu u sezoni i u karijeri. U dva navrata je bio preblizu zaštitnom zidu, ali se izvukao bez posledica i trku je završio sa 20 sekundi prednosti u odnosu na Maksa Verstapena iz Red Bula.

„Nije to kao da sam preterivao, ponekad se to desi kada se previše opustite. Možda je bilo pomalo od obe stvari, ne znam. Nisam želeo da imam prednost od jedne sekunde, želeo sam najveću prednost koju sam mogao da ostvarim“, naveo je Noris.

Verstapen je rekao da je druga pozicija dobar rezultat.

„Tamo sam bio sam. Pokušao sam da dam sve od sebe i da do kraja upravljam svojim tempom. Prvi period je bio malo teži, zbog degradacije guma, a posle toga je bilo bolje, bilo je prijatnije. Za vikend za koji smo znali da ćemo se mučiti, drugo mesto je dobro dostignuće. Naravno da nismo zadovoljni drugim mestom. Moramo da napredujemo, to ćemo pokušati da uradimo“, naveo je on.

On je i dalje prvi u generalnom plasmanu, ali je Noris smanjio zaostatak na 52 boda.

„To može brzo da se promeni. Moramo da nastavimo da pokušavamo i da u nekom trenutku to preokrenemo, a ne da uvek završavamo iza drugih. Videćemo kako će to ići“, dodao je trostruki uzastopni svetski šampion.

Vozač Meklarena Oskar Pjastri zauzeo je treće mesto.

„Ovo je bila dobra trka i dobro sam se oporavio od kvalifikacija. Juče nisam imao najbolje popodne i povratak na podijum je sjajan rezultat. Imali smo zaista brz bolid i dobru strategiju da preteknemo Mercedes. Hvala ekipi, bolid je bio izuzetan ovog vikenda“, rekao je on.

„Ovoga puta sam se držao dalje od zida. Bilo je tesno sa Džordžom (Raselom) u krivini jedan, ali kada sam preuzeo treće mesto imao sam mnogo da nadoknadim i nisam želeo previše da rizikujem. Mislim da sam u poslednje dve nedelje dotakao previše zidova“, dodao je Pjastri.

Naredna trka vozi se 20. oktobra za Veliku nagradu SAD.

