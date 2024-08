Norisu pol pozicija u Monci

Vozač Meklarena Lando Noris startovaće sa pol pozicije trku Formule 1 za Veliku nagradu Italije, pošto je danas bio najbrži u kvalifikacijama.

Noris je do pol pozicije na stazi u Monci stigao s vremenom 1:19,327 minuta. On je danas stigao do pete pol pozicije u karijeri.

On je za 0,109 sekundu bio brži od klupskog kolege Oskara Pjastrija, a za 0,113 sekundi od Džordža Rasela iz Mercedesa.

Četvrto i peto mesto zauzeli su vozači Ferarija, Šarl Lekler i Karlos Sainc, a šesti je bio Luis Hamilton iz Mercedesa.

Aktuelni svetski šampion i vodeći u generalnom plasmanu Maks Vesrtapen iz Red Bula zauzeo je sedmo mesto.

Do desete pozicije su još Serhio Peres, Aleks Albon i Niko Hulkenberg.

Trka za Veliku nagradu Italije na programu je sutra od 16.00.

(Beta)

