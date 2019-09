NURSULTAN – Reprezentativac Srbije u rvanju Mihail Kadžaja osvojio je bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu u Kazahstanu, pošto je u borbi za treće mesto pobedio Poljaka Tadeuša Mihalika 9:1.

On je u disciplini grčko-rimskim stilom do 97 kilograma doneo Srbiji drugu medalju na takmičenju, posle Mate Nemeša (do 67kg).

Kadžaja je ranije obezbedio plasman na Olimpijske igre u Tokiju sledeće godine.

(Tanjug)