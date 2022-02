Novak Đoković: Išao sam da se zahvalim Vučiću što me je podržao

„Otišao sam kod njega kao građanin Srbije, kao sportista, kao neko ko je osetio tu podršku. Hteo sam da mu se zahvalim i to javno jer je on to zaslužio, kao i svi koji su stali iza mene“, rekao je Đoković za Sport klub.

Đoković trenutno u Dubaiju igra prvi turnir ove godine, a kako je naveo svestan je da je njegov susret sa Vučićem pokrenuo lavinu komentara.

Foto AP Photo/Kamran Jebreili

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.