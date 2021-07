Novak Đoković šokirao priznanjem u Tokiju: „Plačem mnogo“

Novak Đoković je izvrsno izdržao teške vremenske uslove pod kojima je igrao prvi meč na olimpijskom turniru u Tokiju, a onda je u razgovoru s novinarima priznao nekoliko zanimljivih stvari i kojima ne govori često.

Najbolji teniser sveta je najpre istakao da ima dva važna cilja – da se fokusira na svaki meč ponaosob i da zadrži osmeh na svom licu i pored neverovatnog pritiska koji oseća.

„Ja plačem mnogo, samo vi to ne vidite“, otkrio je Đoković.

Tome je dodao i sledeće:

„Olimpijske igre, predstavljanje svoje države na njima, to uvek podiže očekivanja, raste pritisak, kao i moja emotivna ‘umešanost’. Sa tim, zapravo, mogu da se slože svi akteri tenisa, svi sportisti“.

Upitan zašto je to tako, kaže:

„Prosto, drugačiji je to tip energije. Kada dođete na Olimpijske igre i predstavljate svoju državu, to nije kao kada odete na neki drugi turnir. Uostalom, Olimpijske igre su (tek) svake četvrte godine, a mi u tenisu imamo četiri grend slema i mnogo turnira po sezoni, pa možemo reći da smo stvarno srećni što imamo toliko prilika (za uspehe i radosti). Ali, Igre su na svake četiri godine. Zato je uvod u njih jako važan. A, naravno, ako izgubite, onda se osećate kao da vam se ceo svet ruši u tom trenutku. Međutim, već sledećeg dana idete dalje. To i jeste sport. Nadam se da ću nastaviti da se smejem i kroz nedelju dana, videćemo“, zaključio je Nole.

