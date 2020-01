Novak ekspresno u 4. kolu Australijen opena, Lajović eliminisan – uz pomoć sudije

Najbolji srpski teniser Novak Đoković lako se plasirao u 4. kolo Australijan opena. Đoković je na „Rod Lejver“ areni u Melburnu savladao Japanca Jošihitu Nišioku sa 3:0, po setovima 6:3, 6:2, 6:2 za samo 85 minuta, prenose sportski mediji.

Just like he drew it up 😁@DjokerNole reaches his 5⃣0⃣th Grand Slam round of 16 as he breezes past Nishioka 6-3 6-2 6-2. He meets Schwartzman next.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/QfBIt1dSfR — #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2020

Protivnik Đokovića u narednom kolu biće Argentinac Dijego Švarcman koji je ranije u toku noći savladao Dušana Lajovića sa 3:0.

Nije zapamćeno da je neko dosad izgubio samo tri poena na prvi servis, što je pošlo za rukom Novaku u ovom meču. Đoković je nanizao 36 poena pre nego je izgubio prvi posle prvog servisa. Ukupno je osvojio 43 od 46 poena.

Full control 🙅‍♂️ In under and hour, @DjokerNole leads two sets to love against Nishioka, taking the second set 6-2.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/aNXQpXmq3D — #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2020

Srpski teniser Dušan Lajović nije uspeo da se plasira u četvrto kolo Australijan opena. Lajović je posle dva sata i 13 minuta poražen od 14. nosioca Argentinca Dijega Švarcmana sa 3:0 (6:2, 6:3, 7:6).

Lajović je dobro krenuo u meču, diktirao tempo i prvi stigao do brejk lopte. Međutim, nije uspeo da je pretvori u gem i od tada je usledio veliki pad u igri, pa je Švarcman lako dobio prvi i drugi set.

U trećem setu, tri puta je uspeo da oduzme servis rivalu, ali nije uspeo da ih pretvori u set, pa se ušlo u taj-brejk.

Lajovic managed a break only to see the favour returned. Schwartzman grabs the second set 6-3.#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/bxJit9qXtj — #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2020

U finišu meča je viđena očigledna sudijska krađa na račun Lajovića. Duci je pri vođstvu 6:5 u poenima odservirao as servis, međutim sudija je uzviknuo aut. Čelendž je pokazao da je Lajović bio u pravu, ali je glavni sudija, Britanka Keli Tompson dosudila da se ponovi poen. Umesto da Lajović dobije set, Švarcman je dobio taj poen i minut kasnije rešio meč u svoju korist.