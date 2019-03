Novak ima MOLBU za sve medije (foto, video)

Najbolji teniser sveta Novak Đoković ističe da su Rodžer Federer i Rafael Nadal ikone belog sporta, te da je dobro što žele da učestvuju uradu Saveta igrača.

Srbin je u Indijan Velsu često spominjan u vezi sa promenama koje su najavljene u ATP. Đoković je kao predsednik Saveta igrača učestvovao na sastanku na kome je odlučeno da Krisu Kermodu ne bude produžen mandat.

I feel Spanish in this photo. Yo me siento un poquito Español in esta foto 💪😍 @Carles5puyol @GarbiMuguruza pic.twitter.com/3NQxOZisKu — Novak Djokovic (@DjokerNole) March 21, 2019

Takva odluka naišla je na kritike Rodžera Federera i Rafaela Nadala. Švajcarac je istakao da je pokušao da razgovara sa Srbinom pre sastanka, ali da nije uspeo, dok se Španac žalio da ga niko ništa nije pitao.

With legendary @Martina and her cute dog Lulu 🤗😍 pic.twitter.com/kLZ168lcWP — Novak Djokovic (@DjokerNole) March 17, 2019

„Video sam Rodžera u sredu na otvaranju novog stadiona. Proćaskali smo, ali nismo imali vremena da pričamo o politici. Nadam se da ćemo to ispraviti u narednim danima. Nema potrebe da vi, novinari, stvarate tenziju između nas. Imam vrlo dobar odnos sa obojicom“, kazao je Novak.

While playing doubles with Pete Sampras, @DjokerNole tries out his new "split" technique 😂🙈😬 #BNPPO19 pic.twitter.com/q9CmBXiDRR — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) March 17, 2019

„Savet igrača je samo jedan deo strukture. Nismo deo upravnog odbora niti odlučujemo direktno. Ljudi koji su u odboru su oni koji glasaju u skladu sa onim što misle da je dobro za igrače. Federer i Nadal su ikone našeg sporta i njihovo mišljenje je svima vaćno. Ako žele da učestvuju u svemu, zvanično ili nezvanično, to je dobra vest za nas.“

Kao nosilac je Novak slobodan u prvom kolu mastersa u Majamiju, a u drugom ga čeka bolji iz meča Bernard Tomić – Tijago Monteiro.

(Ivana Salapura, N1)