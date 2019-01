Novak ironično publici: Baš volite da zviždite? (video)

Novak Đoković, najbolji teniser sveta, veoma neprijatnu situaciju pretvorio je u zanimljivu posle pobede nad Nikolozom Basilašvilijem i plasmanom u polufinale.

„Mislim da je Nikoloz igrao sjajno od starta do kraja. To sam i očekivao. Znao sam da igra tenis života u poslednjih deset meseci. Jedan je od najboljih „udarača“ u tenisu. Želim mu sve najbolje u nastavku sezone“, rekao je Đoković posle meča, dok je neko na tribinama non-stop zviždao dok je on pričao.

Nakon što je Novak završio rečenicu, zvižduci su se i dalje čuli, na šta je on rekao: „Zaista volite da zviždite? Dobro, hajde da napravimo takmičenje u zviždanju. Da vas čujem?“.

Novak je bio dobro raspoložen, a posle toga je prvo jednu, pa drugu, pa treću tribinu pozvao da mu zvižde, što je nasmejalo reportera, ali je ujedno to bio i ironičan odgovor Novaka na nedolično ponašanje publike.

Inače, Đokoviću su i u toku meča smetali navijači, a jednog su čak morali da uklone sa tribina u Dohi.