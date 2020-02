„Novak je genijalac, rođeni pobednik i za mene je najveći“

Novak Đoković je genijalac i rođeni pobednik. On pokazuje ono što nisam video ni kod koga drugog, ima neverovatnu glavu. I kad gubi, diže se iz ponora, kao da ima neko dugme koje pritisne i počne sve ispočetka, rekao je proslavljeni hrvatski teniser Goran Ivanišević o Novaku Đokoviću, kome je i trener.

„Nikada neću zaboraviti kada sam prvi put igrao sa Novakom, imao je tad 14,5 godina. Tada mi je šjor Niko (Nikola Pilić, prim. aut.) rekao: ’Vidi, kume, j..a ću odseći ako ovaj ne bude broj jedan‘. I to se stvarno vidi. Imate decu koja igraju dobro, a imate i onu koja imaju ’to nešto‘. To ne možeš kupiti, ili imaš ili nemaš. To razdvaja šampione kao što je Novak od nekoga ko će biti 20. ili 30. Novak je osoba koja stalno želi nešto novo, a takvu psihu još nisam video. To je ono što ga krasi i zbog čega je za mene najveći. I što će još pokazati turnirima koje će osvojiti i rekordima koje će srušiti. Ako uzmete zadnjih 10 godina, niko mu nije ni blizu“, rekao je Ivanišević za hrvatski „Jutarnji list“.

Govoreći o treninzima, Ivanišević kaže da je „Novak perfekcionista, i dok sve udarce ne oseća onako kako je zamislio, nije zadovoljan“.

„Kod Novaka je velika stvar što proba sve što mu kažeš. Ne mora to biti ispravno, ali on će probati. Ako ne valja, idemo dalje. Stalno traži elemente u kojima može biti bolji. Fascinantno je koliko prati tenis. Usred noći se seti nečega i pošalje nam poruku jesmo li mi to videli. I u svaki detalj želi biti siguran, da nije propustio ništa što bi ga u meču moglo koštati“, kaže Ivanišević.

Hrvatski trener kaže da Novak sigurno može da odigra još „pet dobrih godina“, ali ne veruje da će Đoković toliko igrati.

„Moguće je da će se zasititi kada obori rekorde. Federera bi po broju nedelja na broju jedan mogao da prestigne već posle Ju-Es opena, a po osvojenim gren slemovima iduće godine. Za mene je Novak već sada najbolji teniser u istoriji. Kada je spreman i zdrav — nema boljeg od njega“, podvlači Ivanišević.

Kako navodi — „Novak na svaki turnir dolazi da ga osvoji i zna da je favorit na 99,9 odsto turnira“.

Navijači treba više da poštuju Novaka

O često negativnom odnosu navijača prema Novaku, Ivanišević citira Borisa Bekera, koji je rekao da bi „navijači više trebalo da cene Novakovu veličinu“ i dodaje da se „Novaku gleda svaka sitnica“.

„Ne mogu ja terati nekoga da navija, navijaj ti za drugog, ali pokaži poštovanje. To je najveći problem, video sam to i pre. Kao na Ju-Es openu 2015. godine, u finalu je 20.000 ljudi navijalo za Federera. I onda se u Novaku probudilo ludilo. Ali on kao da se isključi, a kada ga neko iz publike naljuti, odigra još bolje. To je osoba koja je za tenis dala neverovatno puno. Pokrenuo je fondacije, neprestano ulaže u sebe i u sport, ništa mu nije problem… Zato bi trebalo da ga više poštuju“, rekao je Ivanišević.

(Sputnjik)