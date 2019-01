Novak još jednom pokazao zašto je jedan od omiljenih tenisera sveta (video)

Novak Đoković je jedan od omiljenih tenisera sveta, a zašto je to tako pokazao je i u Melburnu.

Naime, Novak je sa nekoliko svojih kolega bio glavna zvezda „Dečjeg teniskog dana“ u Melburnu uoči Australijan opena.

On je uz Grigora Dimitrova, Miloša Raonića, Hjeona Čunga, Viktoriju Azarenku i Naomi Osaku zabavljao nekoliko hiljada mališana na „Rod Lejver Areni“. Pogledajte snimak:

Thousands of excited young tennis fans have packed Melbourne Park for the 2019 Kid's Tennis Day, as staff gear up for the @AustralianOpen. @CGreenbank9 #9News pic.twitter.com/k2ADZZZc0G

