Novak juri istorijski rekord o kojem Federer sanja već 14 godina

Novak Đoković na dobrom je putu da sedmi put u karijeri završi sezonu kao zvanično najbolji teniser prema ATP listi.

Danil Medvedev neće prekinuti Novakov niz na prvom mestu ATP liste, izgubio je u osmini finala Indijan Velsa od Grigora Dimitrova i propustio je šansu da od narednog ponedeljka bude „broj 1“, što je mogla da mu donese titula na ovom turniru.

Ujedno, njegovim porazom, Novak je održao prednost i ima veliku šansu da 2021. godinu završi na prvoj poziciji, iako je igrao na malom broju turnira. Ipak, osvojio je tri Grend slema i igrao finale US Opena, a sledeći cilj je da prevaziđe Pita Samprasa, sa kojim deli rekord – šest sezona je završio kao prvi, po uzoru na svog nekadašnjeg idola. Novak je bio najbolji na kraju 2011, 2012, 2014, 2015, 2018. i 2020. godine. Rafael Nadal ga prati kao petostruki „broj 1“ na kraju sezone, Rodžer Federer je četvrti i poslednji put bio na najvišem mestu sada već davne 2007. godine, kada je imao 26 godina, piše Nova.rs.

Taj podatak dovoljno govori o dominaciji Novaka i poretku u tenisu otkada se on umešao u rivalstvo Federer – Nadal. Mnogima je bilo impresivno što Federer uopšte igra u 34. godini, a Novak u ovoj fazi karijere osvaja tri od četiri Grend slema. Trenutno Španac i Švajcarac imaju probleme sa povredama, pa je Novaku konkurencija nova generacija tenisera, raznovrsna, ali bez izraženo dominantnih igrača sa kontinuitetom, koji mu staju uz rame. Uz Medvedeva, pariraju i povremeno do velikih finala dolaze Stefanos Cicipas, Aleksandar Zverev i Mateo Beretini, pa je na ATP listi situacija takva da mu preti samo Medvedev.

Novak ima 11.633 boda, Rus 10.575, a Đoković je osigurao prvo mesto do 22. novembra, čime će stići do 347. nedelje na vrhu ATP liste. Medvedev će 8. novembra izgubiti oko 2.500 bodova zbog turnira u Parizu i Završnog mastersa u Londonu od prošle godine, a Novak će izgubiti tek 400. Takođe, ATP je promenio pravila i za prvo mesto na kraju sezone računaće se ATP trka sa bodovanjem u okviru kalendarske 2021. godine, a tu je Novak ispred Medvedeva, ima 8.370 bodova naspram 6.380 Danilovih.

Novaka čeka ga Masters u Parizu od 1. do 7. novembra, a na ovom turniru rekorder je sa pet titula. Onda sledi Završni turnir u Torinu, koji će se igrati od 14. novembra. U Italiji će osam najboljih tenisera odmeriti snage, a za sada su učešće obezbedili Đoković, Medvedev, Cicipas i Zverev. Uz borbu za očuvanje prvog mesta, Novak ima priliku da obori još jedan rekord, ukoliko ne otkaže nastup u Parizu – ima 36 masters titula, rekord deli sa Rafaelom Nadalom i mogao bi da ga konačno prevaziđe po još jednom parametru.

Uz sve to, mogao bi opet da obuče dres Srbije na Dejvis Kupu koji se od 25. novembra igra u Insbruku. Srbija je u grupi sa Nemačkom i Austrijom, što je prilika da Đoković napadne drugu „salataru“ nakon prethodne koju je osvojio 2010. godine i koja je najavila njegov astronomski uzlet u 2011. godini, kada je i prvi put sezonu okončao na 1. mestu ATP liste.

Suštinski, sve zavisi od Novakove motivacije – ako dođe do finala Pariza, garantovano mu je 1. mesto do januara i 353. nedelje na „broju 1“, a titula u prestonici Francuske mu osigurava 7. godinu na tronu jer bi kalendarski učinak u 2021. bio nedostižan za Medvedeva, čak i da Rus pobedi na svim turnirima do kraja sezone.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.