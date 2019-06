Novak nadmoćan protiv Karuza (foto, video)

Prvi teniser sveta Novak Đoković ubedljivom igrom savladao je Italijana Salvatorea Karuza 6:3, 6:3, 6:2 za plasman u osminu finala Rolan Garosa.

Pobednik meča nijednog trenutka se nije dovodio u pitanje za dva sata igre, posle čega je srpski as došao do 24. uzastopnog trijumfa.

Đokovićev naredni protivnik biće bolji iz duela Borna Ćorić (Hrvatska) – Jan Lenard Štruf (Nemačka).

Rolan Garos se igra za ukupni nagradni fond od 42.661.000 evra.

(Tanjug)

