„Novak nije sa ove planete. Ne znam odakle je došao“

Šampion Vimbldona iz 2001. godine na konferenciji za novinare govorio je o velikom uspehu Đokovića i njegovom šestom trijumfu na Vimbldonu, prenose sportski mediji.

„Sjajno je sve ovo. Ponosan sam kao trener, član tima i prijatelj. On ispisuje istoriju tenisa. Nije bilo lepo finale, ali je mnogo toga bilo u igri u ovom finalu. Išao je na treću titulu zaredom ovde i na 20. slem. Šta da kažem? Ovo je neverovatno. Osvojio sam Vimbldon i kao igrač i kao trener“, zaključio je Ivanišević uz osmeh.

Zasluge idu i njemu, zbog servis-volej igre Novaka.

„On nije igrač tog tipa, ali mnogi ga potcenjuju u tom segmentu. On ima odlične voleje, iako nikada neće biti takav igrač. Voli da igra dublove. Servis mu je napredovao. Voleji su mu napredovali“.

O Golden slemu i pritisku…

„Za ovakve situacije preporučujem veoma jake tablete… Onda ste veoma opušteni“, rekao je kroz smeh i nastavio: „I pre nego što sam počeo da radim sa njim, znao sam da ako neko to može da uradi, to je on. Raditi sa njim je privilegija, ali nije lako. Uvek ima mnogo pritiska. Nije lako, ali je lepo i zabavno. On ispisuje istoriju. Nekada ne igra lepo, ali pobeđuje i zato je veliki igrač. Sada ide na US Open po četvrti slem zaredom. To niko nije uradio osim Roda Lejvera. Niko nije očekivao da će to u 21. veku biti moguće, ali sada jeste. Mi smo ljudi sa Balkana. Kada ne očekujete nešto mnogo od nas, mi to uradimo. Kod nas je sve moguće. Mnogo je specijalnih ljudi ovde“.

Da li je moguće osvojiti 30 slemova? 35? Gde je granica?

„Ne znam, sa njim se nikada ne zna. On je sve bolji i bolji. On je veliki takmičar. I kada ne igra dobro on pobeđuje, a kada igra najbolje, nemoguće ga je pobediti. Ni 30 slemova nije daleko“.

– Nestvarno je ovo sve što se događa. Kad smo krenuli u ovoj sezoni, Australija je bila veoma važna. Ceo svet je bio protiv njega, a on im je pokazao čak i sa onom povredom da može. Što se tiče Rolan Garosa i pre žreba sam rekao da Rafaela Nadala može lakše dobiti u polufinalu. Bio sam srećan kada sam video da će igrati u polufinalu, Novak nije. Došao je na Vimbldon sa ogromnim samopouzdanjem. Neke mečeve je igrao bolje, neke lošije, ali na kraju uvek uspe. On je jednostavno genijalac koji te gura napred. On vuče nas iz stručnog štaba, nije nam lako, trebaju nam neke jake tablete, ali pomažu. On nije sa ove planete. Ne znam odakle je došao. Mi Balkanci smo posebni, Balkanca mogu razumeti samo Balkanci, a Balkanci mogu svakog da treniraju. On ima poseban klik u glavi, on ga ima. I u finalu kad ga publika naljuti, to ga hrani, on odmah igra bolje – rekao je Goran Ivanišević.

