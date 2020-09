Novak o LOŠIM navikama i bez čega ne bi mogao da živi (video)

Novak Đoković bio je prethodnih dana glavna tema u sportskim medijima, zbog diskvalifikacije sa Ju-Es opena, pa povratak na teren u Rimu. Između dva događaja, srpski teniser je gostovao u kratkoj formi pod nazivom „Bez maske“.

Jedna od prvih stvari koju je Novak otkrio jeste da je aplikacija „bez koje ne bi mogao da živi – Instagram.

„Ima nekoliko aplikacija koje mi se dopadaju, među njima i Instagram koji baš volim. Ipak nije izazvao toliku zavisnost u meni da ne bih mogao da živim bez njega“.

Behind the scenes with the World No. 1!

Over to you, @DjokerNole 😅 #IBI20 pic.twitter.com/HmYL11Dgbk

— ATP Tour (@atptour) September 16, 2020