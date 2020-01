Novak emotivno o svom štabu: Kako funkcionišu Ivanišević i Vajda

Odluka da uoči počeka Vimbldona angažuje Ivaniševića, iznenadila je tada mnoge, ali na prvom turniru na kom su sarađivali Novak je osvojio titulu.

Prošlo je više od šest meseci i Novak je upitan da prokomentariše kako funkcioniše dinamika između dva trenera.

“Pre svega, sa zadovoljstvom mogu da istaknem da je odnos Marjana i Gorana izuzetno dobar, otvoren i iskren. Komuniciraju na dnevnoj bazi. Goran će doći ovde, učestvuje ovde na seniorskom turniru legendi i samim tim će biti u našem timu nadam se do kraja turnira. Činjenica je da je plan rasporeda da samo jedan od njih bude na određenom Grend slem turniru ove godine.”

“Probali smo nekoliko puta i da budu zajedno i to je zaista OK, ali nekako mi više odgovara kada znam da na neke turnire ide jedan, a na ostale drugi. Onda su stvari jasnije, jednostavnije, ali njihov odnos i komunikacija su izvrsni i to meni mnogo znači, zato što često ako nisam raspoložen za čestu komunikaciju, meni je bitno da znam da su informacije koje dolaze i od jednog i od drugog isfiltrirane, da se o njima razgovara pre nego što se meni prenese, a oni to poštuju i izuzetno dobro rade”, kaže Đoković.

Novak kaže i da je Marjan dugo vremena tu uz njega, ali da ne može da kaže da je u određenom trenutku uticao tako da mu je, kako je rekao „spasao karijeru“, prenose sportski mediji.

“Što se tiče Marjanovog uticaja na moj život i karijeru, sve je u superlativima. Ne bih iskoristio previše taj drastičan, radikalan izraz da mi je negde spasio karijeru. To se nije u toj meri dogodilo. On mi je svojim prisustvom i uticajem donosio nekako i pozitivnu energiju i uvek sam se ugodno osećao pored njega, kao pored nekog člana moje porodice. Od prvog trenutka kad smo se upoznali i počeli da radimo, ja sam stekao takav utisak da će on biti jako blizak meni i da će sa mnom imati prisan odnos”.

“Moji roditelji su, kad sam sa njim počeo da radim kao tinejdžer, uvek brinuli ko će biti sa mnom, ko će biti taj čovek sa kojim ću provoditi mnogo vremena putujući po svetu i imao sam stvarno sreću da se čovek kao što je Marjan pojavi u mom životu tada i da je i danas sa mnom. Uvek sam govorio da je on mnogo više od trenera. On je član porodice, čovek na kog uvek mogu da se oslonim i sa kim mogu da podelim i pozitivne i negativne trenutke”, dodao je Novak.

Sa slovačkim stručnjakom je prošao mnogo toga.

“Imali smo mnogo slavlja, mnogo nezaboravnih trenutaka koje ćemo nositi sa sobom do kraja života. Bilo je i trenutaka kada sam na njemu i ljudima oko sebe iskalio bes, ali on je uvek to dostojanstveno znao da podnese i da me razume i na tome sam mu večno zahvalan”, zaključio je branilac trofeja u Melburnu.