Novak odgovorio novinaru iz Britanije: Predstavili ste me kao pohlepnog! To je laž!

Odgovarajući na pitanje britanskog novinara o navodnom predlogu za povećanje nagradnog fonda i osnivanju novog sindikata tenisera, Novak Đoković je rekao da je čitava priča izvučena iz konteksta.

„Pročitao sam tu priču koja je potpuno izvučena iz konteksta. Predstavili ste me kao pohlepnog. Poštujem vaše pravo da pišete, ali to nije istina. Igrači retko imaju priliku da razgovaraju, bilo nas je oko 100 u prostoriji, ali nije bilo radikalnih priča poput one koje spominjete o bojkotu“, rekao je Novak nakon meča sa Donaldom Jangom.

Novak se osvrnuo i na priče o navodnom bojkotu, ako se ne poveća nagradni fond.

„Slušajte, znam da neki od vas žele da ovo odvedu nekoliko koraka dalje od trenute situacije. Naravno, pričate o sindikatu tenisera, pričate o bojkotu, pričate o radikalnim odlukama kako bi smo mi dobili finansijsku kompenzaciju na način na koju smo je i zaslužili. Ali, uopšte nije bilo razgovora o tome! Ponavljam, za teme kojih smo se dotakli uopšte nismo ni bili u prilici da ih prestavimo ogromnom broju tenisera. I to je bilo sve. Niko nije namerno izbačen iz te prostorije u kojoj smo bili, sve je rađeno na vrlo normalan, pristojan način. Igrači su hteli da ostanu sami. Bilo je oko stotinak tenisera u prostoriji. Pričali smo o nekim stvarima i to je to. Možda ubuduće ovakvi sastanci budu češći, prosto da vidimo gde smo. Nikada maltene i niste u prilici da čujete šta igrači većinski razmišljaju. Zato smo se i okupili“

Britanski list „Dejli mejl“ je preneo da je naš najbolji teniser, navodno, tražio da se povećaju nagradni fondovi na turnirima i da je zatražio da sastanak napuste svi čelnici Tura i Australijan opena, kako bi igrači ostali sami i onda je održao dugačak govor. Tekst u kom u negativnom kontekstu pišu o Novaku objavili su sa naslovom: „Đoković u karijeri zaradio 100 miliona evra i traži još novca“.

Novak Đoković izborio je plasman u drugo kolo Australijan opena pobedom nad Donaldom Jangom 6:1, 6:2, 6:4, u prvom takmičarskom meču od jula prethodne godine. U narednom kolu Đokovič igra protiv Francuza Gaela Monfisa.