Novak oduševio – gest koji će devojčica pamtiti ceo život (video)

Jedna devojčica koja se našla na tribinama Centralnog terena Vimbldona uspela je da na trenutak skrene pažnju sa Novaka Đokovića na sebe i zbog toga dobije poklon koji će pamtiti ceo život.

Devojčica je nekoliko puta bila uhvaćena na kamerama fotografa i reditelja prenosa finala Vimbldona, u kojem je Đoković pobedio Matea Beretinija sa 3-1 u setovima.

Navijačica srpskog tenisera je uz sebe imala baner na posvećen Novaku – sa njegovim likom, srcem i porukom.

​Broj 1, neverovatan, pobednik, ambiciozan, za poljubiti – stajalo je na njenom transparentu.

Happiest kid in the world ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/uVDEImIINO

Bezrezervna podrška Đokoviću donela joj je veliku nagradu, pošto joj je šestostruki šampion Vimbldona posle meča prišao, pozdravio i poklonio joj reket sa kojim je osvojio titulu u Londonu i oduševio navijače zbog velikog srca koje je još jednom pokazao da ima.

The award for Best Fan Sign this fortnight goes to… 🥁😂#Wimbledon pic.twitter.com/MdpvTI22qc

— ATP Tour (@atptour) July 11, 2021