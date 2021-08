Novak opet rekao nešto zbog čega su mediji napravili pakao

Novak Đoković se obratio javnosti pred početak US opena, te pomenuo citat „pritisak je privilegija“, koji je ranije izvučen iz konteksta i zbog kojeg su mu mediji napravili veliki problem.

Teme Đokovićevog obraćanja medijima pred početak US opena, koji je na programu od 30. avgusta, bile su mnoge – vakcinacija, naredni mečevi i pohod na kalendarski slem.

Govoreći o pohodu na osvajanje US opena, što bi mu bila četvrta Grend slem titula u godini, ponovio je citat čuvene Bili Džin King.

„Dodatno sam odmorio i nisam igrao u Sinsinatiju, što sam prethodno planirao. Zadovoljan sam pripremama za US open. Nema potreba da se stavlja neki dodatni pritisak, ali pritisak je privilegija, stvarno jeste. Zbog toga se takmičite“, rekao je Đoković, koji će prvi meč na Flašing medouzu igrati u utorak.

🚨 DRAW ALERT 🚨

Top seed Novak Djokovic has former US Open finalist @keinishikori & Wimbledon finalist @MattBerrettini in his quarter. pic.twitter.com/1asFBv3F1c

— US Open Tennis (@usopen) August 26, 2021