Novak ostao bez – fokusa (foto, video)

Sezonu u kojoj to sigurno nije planirao, Novak Đoković završio je kao najbolji teniser na planeti. Popularni Nole je drugi deo takmičarske godine odigrao kao u transu, osvojio dva grend slema (Vimbldon, US open), kompletirao masters turnire podizanjem pehara u Sinsinatiju, što niko pre njega nije uradio u istoriji tenisa i na briljantan način najavio predstojeću 2019.

Đoković je ujedno dokazao da se fizički i mentalno potpuno oporavio od povrede lakta zbog koje je propustio upravo drugi deo 2017. i rezultatski „štucao“ sve to ovosezonskog Vimbldona, međutim kao jedan od najboljih tenisera ikada i vlasnik 14 grend slem titula verovatno se nakon oblačenja civilke najviše bavio poslednjim porazima u finalima Pariza i završnog mastersa u Londonu.

Nole je u prestonici Francuske, odnosno Engleske pružio ruku boljima Karenu Hačanovu, tačnije Aleksandru Zverevu, momcima koji bi u narednoj deceniji trebalo da predstavljaju vodeće takmace u osvajanju grend slemova.

Analizirajući njegove uspehe i poraze u 2018. njegov dugogodišnji kondicioni trener Gebhart Fil Grič locirao je problem u činjenici da je Novak odigrao mnogo mečeva i da je pred sam kraj sezone izgubio fokus, jer je bio psihički istrošen.

– Novak je odigrao ogroman broj mečeva, sve to je delom i njegova krivica. To je više bio mentalni problem, nije bio dovoljno fokusiran – stava je austrijski stručnjak.

Nesumnjivo je i to da je Đoković vrhunske rezultate počeo ponovo da postiže kada je na čelo stručnog štaba vratio Marjana Vajdu, odnosno Fil Griča na mesto kondicionog trenera.

Sometimes, I’m a Samurai and I take this role very seriously 😁 Especially after a relaxing Watsu water therapy 🙏 pic.twitter.com/rHPsOKg7oz

— Novak Djokovic (@DjokerNole) November 24, 2018