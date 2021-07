Novak osvojio Vimbldon, treći put zaredom

Novak Đoković je pobedio Matea Beretinija sa 3-1 u setovima i treći put zaredom postao šampion Vimbldona.

Đoković je do pobede nad Beretinijem došao posle nešto manje od tri i po sata igre, po setovima – 6:7, 6:4, 6:4, 6:3.

Srpski teniser je osvojio 20. Grend slem titulu u karijeri, čime se izjednačio sa Rodžerom Federerom i Rafaelom Nadalom.

This legendary tale gains yet another chapter.@DjokerNole is the #Wimbledon champion for a sixth time pic.twitter.com/3nTlNNMJY2

— Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2021