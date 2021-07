Briga pred finale, Novak otkrio dva problema: Nije idealno, ali…

Novak Đoković je posle polufinala Vimbldona i pobede nad Denisom Šapovalovim otkrio da se tokom meča mučio sa dva zdravstvena problema – bolovima u stomaku i vrtoglavicom.

Đoković je eliminisao Šapovalova sa 3-0 u setovima i plasirao se u finale Vimbldona, gde će u nedelju od 15 časova igrati protiv Matea Beretinija.

Novak u polufinalu, kao i tokom većine turnira, nije prikazao svoj najviši nivo, već je bio daleko od toga, koliko god to čudno zvučalo s obzirom da je na putu do finala izgubio samo jedan set.

Razlog nešto slabijih perioda igre u meču protiv Kanađanina bio je, doduše, i zdravstvene prirode.

Novak Djokovic d. Denis Shapovalov 7-6(3), 7-5, 7-5 With that win, Djokovic: – reaches 7th Wim final, matching Becker, Gore & Sampras for 2nd on all-time list

– reaches 30th GS final (second man in history to do so) pic.twitter.com/IpuLWc2FzP — The Tennis Podcast (@TennisPodcast) July 9, 2021

„Neću da zvuči kao izgovor, ali imao sam stomačnih problema tokom prvog i većeg dela drugog seta. Boli me poslednjih dan i po. To me je sprečavalo da na riternu imam reakciju kakvu obično imam. I imao sam i blagu vrtoglavicu. Ali od kraja drugog seta sam počeo bolje da se osećam. Nije idealno stanje, ali imam dovoljno vremena do finala. Verovatno sam nešto pojeo, pa je to uslovilo probleme, ili su u emocije ili nešto drugo u pitanju“, rekao je Đoković.

​Šapovalov je odlično servirao tokom većine meča, ali je bilo evidentno da Novakov ritern – udarac koji mu je bolji nego ikome ikada – nije bio na nivou.

„Imao sam slab ritern. Šapovalov je sjajno igrao i nezgodno je igrati protiv takvog protivnika. Međutim, za standard i kvalitet mog riterna koji obično pružam ovo je bilo dosta ispod proseka. Radiću na tome i nadam se da ću se osećati malo bolje i daću moći da odigram na višem nivou jer tako mora“, dodao je najbolji teniser planete.

Ukoliko Novak trijumfuje u finalu osvojiće 20. Grend slem titulu, čime će se izjednačiti sa Rodžerom Federerom i Rafaelom Nadalom.

Ipak, pritisak će biti značajno veći na njegovom protivniku, koji će nastupiti u svojoj prvoj borbi za jedan od najvećih trofeja.

„Nadam se da će stadion biti na mojoj strani. Svaki igrač to priželjkuje, velika je razlika kada je publika uz tebe u poređenju sa tim kada je protiv tebe. Nadam se da će shvatiti koliko mi je ovaj meč bitan, ali ja sam spreman na sve. Biću fokusiran na sebe“, podvukao je petostruki šampion Vimbldona.

(Sputnjik)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.