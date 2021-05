Novak otkrio planove: Dva posla u igri nakon završetka karijere

Novak Đoković otkrio je koja su to dva posla o kojima razmišlja nakon završetka teniske karijere.

Đoković je najavio da bi nakon kraja karijere mogli da ga vidimo u dve uloge. Ne samo kao trenera i mentora, uloge koju već obavlja na akademiji u Srbiji, već i jedne pomalo neočekivane – da bude sportski komentator.

„Nemam aspiracije da budem komentator, ali verovatno ću biti na nekom od grend slemova. Što da ne, oprobaću se. Ali nemam želju da to radim u kontinuitetu. Voleo bih naravno nekoga iz naše zemlje, možda Hamada Međedovića koji je mlad i nadamo se da može da se probije. A što se tiče momaka koji su već tu – pa svi su sjajni, ja gledam tenis sa uživanjem. Gledam i divim se mnogim teniserima kako izvode određene udarce. Naravno da ja to na neki način analiziram kada gledam, ali isto tako i uživam jer volim da gledam ovaj sport“, rekao je prvi teniser sveta , a zatim se osvrnuo na mogućnost da se bavi trenerskim poslom.

„Što se tiče uloge mentora i trenera to već obavljam na neki način u našem teniskom centru, rekao sam nekoliko puta da smo u procesu podizanja modela teniske akademije. Nije to još u potpunosti spremno i nadam se da će biti do kraja godine. Direktno učestvujem i u trenerskom i u mentorskom poslu i u osmišljavanju strategije sa timom ljudi koji su tu. U okviru te buduće akademije već vidim sebe u tome. To je logično i prirodno. Nemam problem da to radim i u toku karijere, već sam to radio. Kada sam to radio u decembru i sa Olgom Danilovići i sa Hamadom i sa ostalim teniserima i teniserkama koji su bili tu za vreme kampa osećao sam se ispunjeno da budem na terenu i kao da sam nešto novo naučio o samom sportu i primenio sam to kasnije i na moju igru i stvarno je bilo tako. I u nekom narednom periodu kada ne budem imao turnire biću posvećen mlađim teniserima jer njima je uvek potreban podstrek i savet, a ja sam uvek tu za njih“, rekao je Novak.

