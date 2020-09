Novak pobedio Ruda i sudiju za finale u Rimu (video)

Novak Đoković se pobedom nad Norvežaninom Kasperom Rudom sa 7:5, 6:3 plasirao u svoje 52. Masters finale, prenose sportski mediji.

Đoković je došao do finala Mastersa u Rimu posle velike borbe i čak dva časa i sedam minuta tenisa.

On će se u nedelju protiv boljeg iz duela Švarcman – Šapovalov boriti za svoj 36. Masters trofej, čime će prestići Rafaela Nadala na večnoj listi.

Djokovic's set summed up in 2 shouts – frustration & triumph

He trailed Ruud by a break for much of the set, had to save 3 break points at 5-6, but breaks to lead the Norwegian 7-5#IBI20 pic.twitter.com/pT6AN5Up3W

