Novak predao meč Vavrinki – bolovi bili jači (video)

Najbolji srpski teniser Novak Đoković predao je Stenu Vavrinki meč osmine finala US Opena, prenose sportski mediji.

Đoković je početkom trećeg seta, pri rezultatu 6:4, 7:5, 2:1 za Švajcarca, morao da pruži ruku rivalu zbog velikih bolova u levom ramenu.

First the Indy fans boo Luck and now they boo #Djokovic for quitting the match #USOpen pic.twitter.com/uL65ZRxv2F

— SamZee (@SamZComedy) September 2, 2019