Novak predvodi Srbiju na odbrani ATP kupa u Melburnu

Najbolji teniser sveta Novak Đoković predvodiće tim Srbije u odbrani ATP kupa 1-5. februara u Melburnu. Srpski tim, koji je prošle godine osvojio premijerno izdanje turnira u Sidneju, činiće još Dušan Lajović, Filip Krajinović i Nikola Čačić.

Na ATP kupu će igrati ukupno 12 reprezentacija, a pored Srbije nastupiće još selekcije Španije, Rusije, Nemačke, Kanade, Australije, Grčke, Francuske, Japana, Austrije, Italije i Argentine.

Srbija je prošle godine do titule stigla pobedom 2-1 u finalu nad Španijom, koju će opet predvoditi Rafael Nadal.

Na ATP kupu će nastupiti i ostali najbolji teniseri sveta poput Dominika Tima, Danila Medvedeva, Aleksandra Zvereva, Stefanosa Cicipasa, Dijega Švarcmana, Keija Nišikorija, dok će od velikih imena izostati samo Rodžer Federer.

ATP kup će najboljim teniserima sveta poslužiti kao zagrevanje za prvi Grend slem sezone Australijan open koji je na programu 8-21. februara.

