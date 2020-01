Novak pregazio Švarcmana, u četvrtfinalu AO sa Raonićem

Najbolji srpski teniser teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Australijan opena pošto je sa 3:0 (6:3, 6:4, 6:4) savladao Argentinca Dijega Švarcmana u meču 4. kola, prenose sportski mediji. Meč je trajao dva sata i pet minuta.

G'day @DjokerNole!

He has a 3-0 H2H advantage over Schwartzman. How do you reckon the second seed will fare today? #AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/WjCUMUTio7

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 26, 2020