Novak pobudio sumnje? (foto, video)

Godina 2014, 2015. i 2016. Novak Đoković osvajao je duplu krunu u Indijan Velsu i Majamiju, ali od tada nije prošao dalje od četvrtog kola.

Pre dve godine ispao je od Kirjosa u četvrtom kolu Indijan Velsa, Majami je preskočio, a koji mesec kasnije zbog povrede lakta je završio sezonu. Prošle godine, prema sopstvenim rečima, osećao se najgore na terenu otkad je postao profesionalni teniser, pa su usledili porazi u prvim mečevima od Tara Danijela i Benoe Pera.

Situacija je ove sezone trebalo da bude drugačija jer je Đoković na prve Masterse u sezoni došao kao aktuelni broj 1 i osvajač poslednja tri Slema. Ako se poraz u Indijan Velsu možda mogao i predvideti jer je od starta bilo jasno da Đokoviću nije prioritet, nije bio dovoljno spreman, onda se očekivalo da u Majamiju podigne nivo igre dovoljno da se nađe u završnici turnira.

Umesto toga, Novak je ostvario dve blede pobede nad Bernardom Tomićem i Federikom Delbonisom, da bi potom izgubio od Roberta Bautiste Aguta 1:6, 7:5, 6:3. Ironije radi, bio je to Đokovićev najbolji meč ovog meseca, ali propustio je previše prilika i to skupo platio.

“Moraću definitivno da promislim ponovo o načinu na koji se spremam za Indijan Vels i Majami“, rekao je prvi teniser sveta, ali nije detaljisao na konferenciji za medije koja je trajala nešto više od pet minuta.

