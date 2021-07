Novak sagoreo u velikoj želji – bez medalje u Tokiju

Novak Đoković poražen je u meču za bronzanu medalju na Olimpijskim igrama od Pabla Karenjo-Buste sa 2-1 u setovima.

Đoković je izgubio meč koji je trajao dva sata i 47 minuta po velikoj vrućini, a po setovima je bilo – 6:4, 6:7, 6:3.

P C B-ronze 🥉

What a moment for @pablocarreno91 as he beats Djokovic to win bronze for Spain at #Tokyo2020! 🇪🇸 pic.twitter.com/zRWCtrGakO

— Tennis TV (@TennisTV) July 31, 2021