Novak savladao Zvereva i izjednačio protiv Nemačke na ATP kupu

Novak Đoković, reprezentativac Srbije i najbolji teniser sveta, uspeo je da u veoma dramatičnom trosatnom meču pobedi Aleksandra Zvereva, člana nacionalnog tima Nemačke u duelu tih reprezentacija na ATP kupu, rezultatom 6:7, 6:2, 7:5, prenose sportski mediji.

Prvi reket sveta je imao veoma težak posao, izgubio je prvi set u taj-brejku, u drugom je uspeo dva puta da osvoji gem na servis rivala, a u trećem, odlučujućem, setu ostvario je brejk u devetom gemu.

Đoković je morao da pobedi pošto je u prethodnom meču Srbije i Nemačke Jan-Lenard Štruf savladao Dušana Lajovića, a pred sobom je imao veoma raspoloženog rivala, koji je fantastično servirao tokom celog meča, ali je imao i krizne faze koje je srpski teniser vrebao i pokušavao da iskoristi.

Just try and stop the @DjokerNole train 🚂#SRBGER | #ATPCup pic.twitter.com/0VIoie49Rh

— ATPCup (@ATPCup) February 5, 2021