Novak siguran za četvrtfinale Tokija, rasprava sa sudijom obeležila meč (video)

Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale turnira u Tokiju, pošto je u osmini finala savladao Japanca Goa Soedu 6:3, 7:5.

Srpski teniser je bez većih problema, za nešto više od sat i po igre, izašao na kraj sa domaćim predstavnikom, koji je veći otpor pružio samo u finišu drugog seta.

The harder the battle the sweeter the victory 👊@DjokerNole overcomes Go Soeda's test to reach the @rakutenopen QFs 💥

🎥: @TennisTV pic.twitter.com/qv59plparQ

— ATP Tour (@atptour) October 2, 2019