Susret šampiona: Novak u društvu košarkaške legende (foto, video)

Najbolji teniser sveta Novak Đoković boravi u Kaliforniji gde ga od četvrtog marta očekuje prvi masters u sezoni, Indijan Vels.

Sa dve legende. Kareem i Tabaš.

Me with two legends. Kareem and Tabash. @NBA pic.twitter.com/EZzHTZHxLW

— Novak Djokovic (@DjokerNole) March 2, 2019