Novak u polufinalu turnira u Dubaiju (video)

Ekspresnom pobedom Đoković se plasirao u polufinale turnira u Dubaiju, slavio je sa 6:2, 6:2 protiv Karena Hačanova.

