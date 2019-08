Novak u trećem kolu US opena, ali zabrinuo navijače (foto, video)

Najbolji srpski teniser Novak Đoković je savladao Argentinca Huana Ignasija Londera sa 3-0 u setovima i plasirao se u treće kolo US opena. Novak je slavio posle dva časa i 13 minuta rezultatom 6:4, 7:6(3), 6:1.

Đoković je u nekoliko navrata tražio medicinsku pomoć pošto je imao problem sa levim ramenom. Otkriveno je da ta povreda datira od pre početka drugog kola.

Not sure if Novak was shaking out his left arm or something else. Down a break to Londero.@Eurosport_RU #USOpen pic.twitter.com/kcxNC67uFR

— Matthew Willis (@MattRacquet) August 28, 2019