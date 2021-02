Novak uz dosta muke prošao u treće kolo AO (video)

Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u treće kolo Australijan opena, pošto je danas pobedio Amerikanca Frensisa Tijafoa 3:1 u setovima.

Đoković je u drugoj rundi posle velike borbe i više od tri po sata borbe pobedio 64. igrača sveta 6:3, 6:7(3-7), 7:6(7-2), 6:3.

Novak je odlično ušao u meč i uopšte nije delovalo da će se toliko namučiti.

Prvu brejk šansu je ugrabio, čuvao svoj servis sve do sredine i onda ga ispustio, ali i odmah vratio za 5:3. I to je bilo ključno u uvodnom setu da ga osvoji, a onda je Tijafou proradio servis.

Ređali su se asovi na obe strane i Amerikanac je uspevao da se izbori za dva taj-brejka.

Taj prvi je pripao njemu, a drugi Đokoviću, koji je tako napravio veliki korak ka trijumfu i 3. kolu. I u četvrtoj deonici smo svašta videli…

We interrupt this epic battle to allow @DjokerNole to help @FTiafoe find his lost vibration dampener. 🤝#AusOpen pic.twitter.com/tRk3gAMGyb

— Tennis Channel (@TennisChannel) February 10, 2021