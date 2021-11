Novak više nema čije rekorde da juri, ostao je samo njen

Najbolji teniser sveta je i pre nedeljnog finala Mastersa u Parizu postavio novu liniju u svetu tenisa i pitanje je kada i da li će je iko ikada preći. Pobedom protiv Huberta Hurkača u polufinalu turnira, obezbedio je sedmo karijerno završavanje godine na prvom mestu ATP liste.

Novak Đoković je do sada je delio rekord sa Pitom Samprasom, teniserom koji je među zaslužnijima za Novakovu ljubav prema tenisu. Đokoviću je uspelo da prestigne njegov rekord i čak je i sam priznao da nije baš svestan šta je uradio i da će toga biti svesniji kada bude završio karijeru i podvukao crtu.

Do tog podvlačenja, proći će još mnogo napada na Grend slem titule, čak i na Olimpijske igre, što je Novak najavio, u želji da u Parizu 2024. dođe konačno do jedinog preostalog trona. Do tada se osamostalio i kao rekorder po broju masters titula sa 37. trofeja, pobedom nad Danilom Medvedevim pretekao je Rafaela Nadala (36).

„Velika je čast i zadovoljstvo prestići Samprasa, uzora iz detinjstva, i završiti godinu kao broj 1 na svetu sedmi put u karijeri. Zahvalan sam i blagosloven što sam u ovako privilegovanoj poziciji. Teško je u potpunosti osetiti veličinu istorijskih uspeha dok sam još uvek aktivan u profesionalnom tenisu“, rekao je Novak povodom podviga, pri kom je postavio još jedan rekord.

„Ispod radara“ je prošla informacija da je Novak sa 34 godine i 223 dana postao najstariji igrač koji „overava“ prvo mesto ATP liste na kraju godine, a čovek kog je prestigao zove se – Novak Đoković. Svetski broj 1 je 2020. završio kao najbolji sa 33 godine i 223 dana, a Rafael Nadal je bio njegov prethodnik, jer je uspešan kraj 2019. proslavio sa 33 godine i 210 dana, piše Nova.rs.

Iza Đokovića i Nadala su Ivan Lendl, Endi Mari i Rodžer Federer, koji je poslednji put godinu kao prvi završio 2009. sa 28 godina i 145 dana. To dovoljno govori o dominaciji i konstantnosti Đokovića, kome je sada preostalo da se bori sa sobom i vladarkom ženske konkurencije.

Naime, Štefi Graf drži apsolutni rekord muške i ženske konkurencije sa 377 nedelja na vrhu liste, a to Novak može da dostigne već 19. juna 2022. ako ne ispusti prvo mesto (danas počinje 346. nedelju).

