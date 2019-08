Novak zabrinuo navijače, prekinuo trening i zatražio medicinsku pomoć (video)

Novak Đoković je u pauzi treninga sa Keijem Nišikorijem dobio tretman stopala od fizioterapeuta Miljana Amanovića.

Mnogo je gledalaca bilo na tribinama, pogotovo u donjem prstenu, a navijače najboljeg tenisera sveta zabrinulo je to što je Đoković na pauzama dobio tretman stopala.

Srpski igrač tvrdi da nema razloga za brigu.

The champion @djokernole trains for his match at the US Open. 💪🏻🔥🎾 pic.twitter.com/9Ewzyapw2L

— Novak Djokovic (@novakfanchile) August 24, 2019