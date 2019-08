„Novak želi osvetu, želi da dokaže da je broj 1“

Novak Đoković plasirao se u polufinale turnira u Sinsinatiju, a protivnik u borbi za trofej će mu biti Danil Medvedev.

Daniil Medvedev: 'Novak Djokovic wants his revenge, show why he is No. 1' https://t.co/Cs33XQu7HG pic.twitter.com/zek1i5JA8b — Tennis World English (@TennisWorlden) August 17, 2019

Rus veruje da će meč sa Noletom biti težak.

– Novak je Novak. Ništa ne mogu da kažem o njemu, osim ogromnog poštovanja koje imam – rekao je trenutno 8. teniser sveta.

Na pitanje da li će Srbin želeti da mu se osveti za poraz u četvrtfinalu Monte Karla, Medvedev kaže:

– I mene to zanima. Ali to morate da pitate njega, jer mislim da on verovatno želi osvetu, želi da pokaže da je on broj 1, što svako i jeste. Što se mene tiče, nije mi važno protiv koga igram, biće to sjajan polufinalni meč – dodao je ruski teniser.